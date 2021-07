Ator Drake Bell, de Drake & Josh, é condenado por crimes contra menor de idade

O ator Drake Bell, de 34 anos, foi condenado por crimes contra uma menor, nesta segunda-feira.

O artista, que ficou famoso pela série Drake & Josh, no canal Nicklodeon, cumprirá pena de dois anos de liberdade condicional supervisionada na Califórnia e 200 horas de serviço comunitário, conforme informações divulgadas pelo The Intercept.

No mês passado, ele já havia se declarado culpado pelo envolvimento com a vítima, hoje com 19 anos.

Durante a audiência virtual, ela alegou que Bell se aproveitava dela desde que ela tinha 12 anos.

A jovem chamou o ator de “epítome do mal” e afirmou que as conversas entre eles se tornaram explicitamente sexuais quando ela completou 15 anos e incluíam fotografias íntimas.