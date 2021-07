Câmara e Senado discutem PEC do voto impresso nesta segunda-feira

Segundo o parlamentar, caso a comissão especial rejeite a PEC, um novo projeto só poderá ser apresentado em 2023. A autora da matéria, deputada Bia Kicis (PSL), lamenta a tentativa de enfraquecer a proposta e reitera. “A gente está acompanhando, vendo troca de integrantes da comissão especial, tirando quem era a favor para colocar quem vai votar contra e isso traz um prejuízo enorme para o nosso sistema eleitoral. Estão jogando contra a transparência, estão jogando contra a segurança e auditabilidade. Só posso dizer que essa jogada não deveria estar acontecendo por conta da interferência do poder Judiciário no poder Legislativo”, disse a parlamentar, que acredita nas articulações de última hora para aprovação do projeto na comissão especial. Para o deputado Paulinho da Força, a união de 11 partidos encerra a discussão sobre o assunto na Câmara dos Deputados.

“Primeiro que a compra de voto pode ser generalizada, segundo a judicialização. E até na hora de votar, se alguém quiser usar de malandragem pode dizer ‘eu voltei em uma candidato e apareceu outro’, então paralisaria a eleição. Então decidimos enfrentar essa PEC já na comissão, para que a gente não tenha esse risco de ter que enfrentar no plenário essa questão do voto impresso”, disse. Além da discussão na Câmara, o Senado Federal promove nesta segunda-feira um debate sobre o voto impresso. Um dos convidados é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, que já se posicionou contrário à proposta. Caso o projeto seja aprovado pela comissão especial, começa a análise pelo plenário. Depois, a sequência da tramitação prevê o início do debate pelos senadores.