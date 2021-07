Cão que ficou um mês na porta de casa após dona se mudar de SP, viaja cinco dias para reencontrá-la no CE

O cachorro que passou mais de um mês aguardando a tutora em frente à casa onde ela morava viajou por cinco dias para reencontrar a dona, na cidade de Ibiapina, no interior do Ceará. O animal estava sob os cuidados de duas amigas, em Praia Grande, no litoral paulista. Mailon percorreu mais de 3 mil quilômetros de estrada em um táxi dog interestadual.

Em entrevista ao G1 neste domingo (25), a operadora de telemarketing Helen Baum contou que a tutora de Mailon foi localizada logo após ele ser resgatado, no bairro Esmeralda. Helen e a amiga, Miriam Reis, acolheram o animal após descobrirem que ele estava morando em frente à antiga casa da dona, com o risco de ser agredido pela vizinhança.

“Logo após o resgate, ela enviou vídeos, mandou fotos com ele no colo, para provar que realmente era tutora dele. Ela estava bem abalada e contou que, durante a pandemia, estava passando por dificuldades financeiras e teve que voltar para a cidade dela no Ceará. Como não tinha dinheiro para levar o cachorro, deixou ele com familiares e foi para o interior do estado com o marido”, explica Helen.

A partir do contato com a tutora, Helen e Miriam iniciaram uma campanha que tinha como objetivo arrecadar dinheiro para levar Mailon até a cidade da dona. A passagem aérea para levar o animal até o Ceará ficaria R$ 2.600. A dupla fez rifas, pediu ajuda a familiares, recorreu às redes sociais e contou com a colaboração de Maria da Paz, que também fez rifas em Ibiapina.

Após dois meses de arrecadação, as amigas alcançaram o valor de R$ 1.600, no entanto, a quantia não era suficiente para custear a passagem aérea. Com o intuito de agilizar o reencontro, a dupla conheceu o serviço de táxi dog interestadual e resolveu entrar em contato com uma empresa. A viagem, que foi realizada com uma van, custou R$ 2 mil.

