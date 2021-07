Covid-19: Frank Lima afirma que vacinação da primeira dose na capital inicia na sexta

O secretário de Saúde, Frank Lima, veio à público dar mais detalhes sobre a vacinação na capital, Rio Branco. A instituição havia anunciado, na terça-feira (20), a suspensão das aplicações de primeira dose por conta da quantidade em estoque.

Em vídeo divulgado pela Prefeitura de Rio Branco, Frank explica que a capital já recebeu as novas doses, prometidas pelo Estado. No entanto, as vacinas – que são da marca Pfizer – precisam passar por um processo de descongelamento, que leva toda a quinta-feira (22).

“Não é [uma vacina de] fácil manuseio. Passará por um processo de descongelamento. A vacinação, primeira dose, vai ser reiniciada nesta sexta”, promete Frank.

VEJA O VÍDEO:

No vídeo, Frank dá mais detalhes sobre as aplicações, explicando onde você pode tomar a vacina na unidade mais próxima da sua residência. Rio Branco recebeu mais de 55 mil doses. Há a possibilidade, ainda, de mutirão de vacinação, em parceria com a Ufac e Sesi.

“Na sexta-feira, a gente volta com força total. Amanhã, iniciamos o processo de descongelamento das vacinas. É a Secretaria de Saúde trabalhando no combate à Covid-19”, finaliza.

SEGUNDA DOSE

Enquanto isso, a vacinação para segunda dose segue conforme calendário. Confira: