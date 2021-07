“Depois de Dora”: espetáculo é sucesso nas redes e produtor conversa com ContilNet

Na Usina de Artes João Donato, na capital acreana, jovens atores são responsáveis por entreter e encantar os espectadores com a peça “Depois de Dora”, uma imersão em universos que refletem sobre a finitude da vida com humor, crítica e intensidade. O espetáculo conta com a trama pós morte de Isadora, personagem principal, e o convite para o público é descobrir o motivo da morte. A peça pode ser assistida na Usina de Artes, às 19h30 dos dias 23, 24, 25, 29, 30 de julho e 1 de agosto, com entrada gratuita.

A peça é escrita, dirigida e produzida por Nolram Rocha e está na segunda temporada. A primeira esteve sob direção de Nolram e teve um número de espectadores maior que o previsto, tendo que dispensar 50 pessoas no penúltimo dia e 80 no último dia da temporada, em decorrência da pandemia de Covid-19, as vagas são limitadas pela quantidade de lugares disponíveis, obedecendo o distanciamento social. A segunda temporada tem recebido grande público, mas já dá início a despedida do público.

“A expectativa para o fim da temporada é de uma saudade que começou a bater nos nossos corações. “Depois de Dora” certamente fica para a história do Teatro Acreano e é uma conquista de jovens que souberam colocar em cena a força do desejo de fazer arte, reprimido por tanto tempo de pandemia”, diz o diretor do espetáculo.

O público espectador da peça deve seguir as recomendações das organizações de saúde nacional e internacional, com o uso obrigatório de máscara e utilização de álcool em gel, disponibilizado no local da apresentação.