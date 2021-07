DJ Ivis tem prisão mantida e será transferido para presídio

O músico Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, preso após agredir a ex-esposa, a influenciadora e arquiteta Pamella Holanda, teve a prisão preventiva mantida e será transferido para um presídio de Aquiraz, município que fica a cerca de 30 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com o GC Mais, esta foi a decisão da Justiça após a audiência de custódia que aconteceu nesta sexta-feira (16). Com a prisão preventiva do artista mantida, ele será transferido para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes.

DJ Ivis foi preso na tarde de quarta-feira (14). A informação foi divulgada pelo governador do Ceará, Camilo Santana. “Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, disse, em nota.

