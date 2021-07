Em dívida com a Crefisa, Palmeiras deve ter prejuízo de R$50 milhões

Já na casa dos R$ 161,3 milhões, a expectativa é que esse valor caia para R$ 119 milhões, ou até mais, dependendo dos valores envolvidos na venda de jogadores e parcelas ainda a receber, como na venda de Bruno Henrique, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ao e de Carlos Eduardo, ao Athletico-PR.

Essa dívida vem sendo acumulada desde 2017, quando ficou reconhecido, pelo Conselho Deliberativo do clube, que as negociações com aporte da empresa seriam estabelecidas como dívidas.

Atualmente, Dudu, Deyverson, Luan e Miguel Borja são jogadores que vieram com aporte financeiro da Crefisa e podem ajudar a diminuir os valores citados. Dos quatro, o colombiano ainda aguarda uma decisão sobre seu futuro e o Palmeiras tem interesse de negocia-lo. Porém, os altos vencimentos do jogador são um empecilho para sua transferência.

Caso um valor de venda seja maior ao valor investido pela empresa parceira em um determinado jogador, é direito do clube ficar com o lucro. Se um atleta for liberado após fim de contrato, fica estabelecido um prazo de dois anos para quitar a dívida.