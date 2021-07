Galvez perde jogo e a vice-liderança para o São Raimundo-RR

Num jogo que valia a vice-liderança do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Galvez não fez valer o fator casa e caiu neste domingo para o São Raimundo-RR por 1 a 0.

O revés do campeão acreano ocorreu no estádio Florestão em partida válida pela sexta rodada da competição.

Como fica

Com o revés em casa para o São Raimundo-RR, o Galvez perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do grupo A1 da fase de grupo do Campeonato Brasileiro da Série D, assim figurando na quarta posição da tabela.

O São Raimundo pegou o elevador assumiu a vice-liderança da chave. O time roraimense chegou aos 12 pontos ganhos, dois pontos a menos que o líder Castanhal.

Próximos jogos

Figurando no G-4 da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, o Galvez retorna a campo no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), para encarar no estádio Zerão, na cidade de Macapá-AP, o Ypiranga.

No mesmo dia, mas às 17h (de Brasília), o São Raimundo/RR recebe a equipe do Penarol-AM, em jogo marcado para o estádio Canarinho, em Boa Vista-RR.

Jogo

A partida começou com os visitantes propondo o jogo. O Imperador Galvez tentava responder, mas tinha dificuldades nas articulações das jogadas e pouco acelerava o jogo.

O Mundão então passou a construir as melhores oportunidades de gols. Na primeira delas, Eric perdeu grande chance ao errar a conclusão do lance na grande área, aos 22 minutos.

O Galvez respondeu timidamente no jogo aérea. O zagueiro Marcão ganhou da zaga do Mundão, mas testou para fora.

A última oportunidade de gol foi a favor do Mundão, aos 45 minutos. Juninho, após cruzamento, conseguiu testar a bola para o gol do Imperador, mas o goleiro Wadson fez boa defesa.

Gol solitário

Na etapa complementar, o São Raimundo-RR voltou disposto a levar na bagagem os três pontos da partida. O gol solitário então saiu aos 12 minutos, após troca de passe, com a bola sobrando para a finalização precisa de Eric.

Pouquíssimo criativo e com dificuldade na transição ofensiva, o Imperador Galvez sentiu o gol dos visitantes e a melhor chance do empate ficou nos pés do zagueiro Felber, mas ele finalizou sobre o gol de André Regly, aos 21 minutos.

Nos minutos finais, o Mundão se fechou e conseguiu segurar o resultado e a vice-liderança da chave.

Galvez 0 X 0 São Raimundo-RR

Local: Florestão

Data: 11/07/2021

Árbitro: Luciano Luís de Castro Silva (PE)

Assistentes: Rener Santos de Carvalho (AC) e Iago Bruno Carvalho Nascimento (AC)

Gols: Éric (SR-RR)

Cartões amarelos: Ketson, Marcão e Ryan (GEC); São Raimundo-RR: Fininho, Selson e Juca (SR-RR)

Galvez/AC: Wadson; Raylson (Ketson), Marcão, Felber e Giovani;

Ryan (Ryan), Weverton e Geovani (Esquerdinha); Felipinho, Radames e Matheus Nego. Técnico: Paulo Roberto Oliveira

São Raimundo/RR: André Regly; Ygor, Selson, Lucão e Maia;

Juca (João Paulo), Belão e Fininho; Rian (Ribinha) (Thomaz), Juninho (Nilsão) e Eric (Stanley). Técnico: Chiquinho Viana