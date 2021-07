Gladson ensaia aproximação com eleitorado de Bolsonaro pensando em 2022

Mais um

O grupo de Jorge Viana dentro do PT parece estar crescendo. JV, que está sempre acompanhado pelos ex-prefeitos de Rio Branco, Marcus Alexandre e Raimundo Angelim, trouxe para junto do trio o ex-senador Aníbal Diniz. Pelo visto, o Partido dos Trabalhadores tá se movimentando para montar chapas fortíssimas, tanto na majoritária, quanto na proporcional. São tantos medalhões reunidos, que lembra até os tempos áureos da FPA. Só falta o Binho.

Aproximação

Apesar do governador Gladson Cameli (Progressistas) estar desde o início da gestão na base do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), Gladson nunca chegou a ser um bolsonarista raiz. Na gestão da pandemia mostrou isso claramente. Mas o governador tem tentado se aproximar mais do voto bolsonarista no estado, que ainda é muito relevante. Primeiro, trouxe o PSL para a base, que apesar de Bolsonaro ter saído do partido, a sigla ainda carrega a essência do bolsonarismo e da extrema-direta. Outro fator que não pode passar despercebido é o constante agradecimento do governador ao presidente com relação às vacinas, quando a maioria dos governadores, em coro, estavam reclamado. E por fim, em uma foto postada recentemente em suas redes sociais, Gladson aparece nas dependências da Loja Havan, maior símbolo da iniciativa privada ligada ao presidente, ao lado de funcionários sorridentes. Até arminha com a mão teve. Parece que depois de montar a estratégia estadual, Gladson agora quer o presidente no seu palanque.

Do outro lado

Enquanto Gladson se aproxima, Petecão tem se afastado de Bolsonaro. O PSD de Petecão, que no início do mandato de Bolsonaro esteve junto com o presidente, agora, tem se afastado o máximo que pode. Em Brasília, dizem que o PSD está de olho na vice de Lula (PT), mas publicamente, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, diz apostar numa terceira via, ele quer Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do senado, como candidato a presidente da República. Seja Pacheco ou Lula a estar no palanque do senador, o certo é que Petecão já tratou de se afastar por agora do ocupante da cadeira presidencial.

Sancionada

A lei que que permite a contratação temporária de médicos formados no exterior, sem a necessidade do Revalida, enfim foi sancionada pelo governador. A lei, de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), já entra em vigor a partir de hoje, e vale enquanto durar o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 no Acre.

Combate à corrupção

Também foi sancionada hoje pelo governador a a lei a que cria o Programa de Integridade e Compliance dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado, que consiste em uma série mecanismos e procedimentos de prevenção à corrupção. O programa será implementado nos poderes Executivo e Legislativo estaduais.

Consultas públicas

Estão abertas no site da Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema) duas consultas públicas. A primeira é sobre o Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF 2022, documento que descreve as florestas públicas passíveis de serem submetidas à concessão florestal as manifestações podem ser enviadas até quarta-feira (7). Já a segunda consulta é sobre o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Acre (Seanp), capítulo constituinte da lei de Florestas do estado (lei 1426/2001), com sugestões aceitas até a sexta-feira (9).

Lula lá

Mais uma pesquisa eleitoral e mais uma vez o ex-presidente Lula segue na frente. A pesquisa, divulgada nesta segunda (5) e encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes e MDA, mostrou que Lula tem 41,3% da preferência dos votos contra 26,6% de Bolsonaro. Ainda segundo a pesquisa, a desaprovação de Bolsonaro chegou a 63% dos entrevistados, contra aprovação de 34%. O maior índice até então havia sido registrado em maio de 2020, com desaprovação de 55%. O MDA não divulgou o resultado da pesquisa por estado, mas provavelmente aqui no Acre o resultado deve ter sido bem diferente.

1° turno

Quem celebrou o resultado da pesquisa foi o deputado federal Léo de Brito (PT). “Essa pesquisa mostra a esperança do povo brasileiro por dias melhores. A rejeição de 63% mostra que o povo brasileiro desaprova a incompetência e a corrupção do governo Bolsonaro. Lula volta com muita força após ter sido absolvido de seus processos e com a possibilidade clara, dentro da margem de erro, de vencer a eleição já no primeiro turno”, disse.

Teve que devolver

Depois de toda a confusão envolvendo as máquinas pesadas que estavam em Sena Madureira e o governo estadual pediu de volta, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) teve que entregar os equipamentos nesta segunda (5). Os oitos veículos que estavam sob posse do município, foram entregues ao Deracre.

Avante

O partido Avante do Acre, ex-PTdoB, já definiu o destino da sigla nas eleições do ano que vem: o palanque de Petecão. Pelo menos é o que garante o novo presidente regional da agremiação, Solino Mattos. Aliado do senador Sérgio Petecão (PSD), Solino deve tomar posse no dia 26 de julho.