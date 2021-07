Funcionário ferido em invasão de escola no AC está em estado grave e outro recebe alta no PS

Na noite da última sexta-feira (17), a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE/AC) publicou uma nota sobre a tentativa de assalto na escola Lourival Sombra P. Lima, ocorrida na tarde de sexta no Conjunto Tangará, em Rio Branco, e que resultou na morte do assaltante. Na ocasião, também ficaram feridos o secretário, que trocou tiros com o bandido e foi atingido por três disparos, e uma funcionária que teve o corpo transfixado com uma bala.

De acordo com a nota, assinada pela secretária Socorro Neri, a SEE está prestando apoio aos funcionários que ficaram feridos, e que está acompanhando os desdobramentos das investigações, realizadas pelos órgãos de segurança do estado. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o estado de saúde dos funcionários é considerado gravíssimo.

Confira a nota na íntegra:

NOTA PÚBLICA

A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes tomou ciência sobre o fato ocorrido nesta sexta-feira, 16, na Escola Lourival Sombra P. Lira, e já está prestando devido apoio aos funcionários que foram feridos. Um deles, inclusive, já foi atendido e será liberado ainda nesta mesma data. A SEE também informa que os órgãos de segurança foram acionados e seguirão responsáveis pelo caso.

Socorro Neri

Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes