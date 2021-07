Homem mostra sinais vitais no caixão após ser dado como morto; veja vídeo

Um homem foi dado como morto, em Hermel, cidade do Líbano. No entanto, dentro do caixão, enquanto era velado, ele deu sinais de vida e casou um grande alvoroço entre os presentes. A informação é do portal UOL.

Em um vídeo que circula pela internet, é possível ver uma multidão ao redor do caixão. Uma mulher e um rapaz, inclusive, chegam a fazer uma massagem cardíaca para reanimá-lo, enquanto outras pessoas ficam bastante agitadas ao perceber que ele ainda estava vivo.