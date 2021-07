Horóscopo 2021: confira a previsão deste sábado para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Fique de olho em novos modelos de negócio e investimentos. O sábado apontará caminhos diferentes para aumentar os rendimentos, administrar as posses e preservar o patrimônio. Compras para a casa e presentes da família também entrarão no menu do dia. Decisões no amor visarão estabilidade. Fortaleça as bases materiais e afetivas. Família será prioridade.Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em julho