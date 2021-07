Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo nesta quarta-feira

Agregando problemas

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Se não te ensinaram a usar palavras carinhosas para tratar as pessoas com que te relacionas e com todas em geral, então começa a aprender, nunca é tarde para adquirir um pouco de elegância. Tu não tens obrigação de te acomodar no tipo de educação que recebeste, porque ela só define uma pequena parte de ti, já que o resto enorme da construção de tua identidade será resultado do que tu escolhas e do que tu pratiques. Se te parece justo olhar com severidade e rigor a todo mundo, e proferir palavras duras o tempo inteiro, então segue teu caminho e boa sorte no inferno que escolheste construir. Porém, preciso te advertir, tua escolha é péssima, anacrônica, decadente e insolente. Talvez tenhas boa vontade de consertar o mundo com tua severidade, mas observa, tu só estás agregando problemas, em vez de os solucionar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cuide para manter a lucidez, porque só ela será capaz de iluminar o caminho e prevenir que você não se perca em ramificações aparentemente interessantes, mas que não levariam a nada, a não ser perder tempo. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O medo é uma arma utilizada indiscriminadamente pelas pessoas que semeiam desinformação, e sua alma será atingida com essa dinâmica onde seja vulnerável e suscetível. Procure respirar e tomar um tempo antes de reagir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Antes de passar para frente as informações que surpreendem você, por parecer que abrem portas novas de entendimento, procure fazer uma investigação imparcial, e um estudo analítico de tudo. Nada é o que parece.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As notícias são tão contraditórias quanto contrastantes são também os sentimentos que afloram de sua alma diante desse cenário. O melhor a fazer é você se outorgar um tempo longo para fazer suas reflexões.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O alvoroço que as pessoas fazem em torno de eventos que, em si mesmos, não têm tanta importância assim, é diretamente proporcional à preguiça que elas têm de se debruçar sobre a realidade para a investigar direito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo precisa, tudo deve ser questionado, porque a desinformação virou uma espécie de esporte preferido de todas as pessoas aficionadas à Internet. Busque informações em fontes sabidamente respeitáveis. Evite enganos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É tão normal a aceitação de que se nasce entre o céu e a terra para sofrer, que a busca de prazer anda se tornando tímida demais. Questione essa normalidade, ela não precisa reger seu tempo. Seja você o regente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Evite gastar seu tempo com explicações tolas sobre assuntos óbvios. A realidade não é tão fantástica quanto as teorias da conspiração apresentam, muito do que acontece de errado é apenas produto de incompetência.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As obrigações terão de ser cumpridas, queira você estar com boa ou má disposição a respeito dessas. Com boa disposição, tudo passará rapidamente. Com má disposição, tudo será pesado e irritante. Você escolhe.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seus olhos enxergam potencialidades que seria impossível aproveitar de imediato, porque há inúmeras outras obrigações que precisam ser cumpridas da melhor maneira possível, e com urgência. Em outro momento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seria infinitamente melhor se houvesse compreensão da parte das pessoas com que você conversa, mas ao mesmo tempo você também precisa compreender que o cenário do mundo anda muito distorcido, quase incompreensível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sempre haverá um espaço e um tempo em que sua alma encontrará um mínimo de regozijo e conforto. Às vezes, você terá de buscar mais por isso, mas sempre encontrará. Portanto, deixe o desânimo do lado de fora. É assim.