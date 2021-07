Humaitá e Rio Branco ficam no empate sem gols pelo Acreanão-2021

Num jogo bem pegado e sem gols, apesar de várias oportunidades desperdiçadas por ambos os lados, Rio Branco e Humaitá empataram na noite desta quarta-feira (21), no estádio Florestão, pela disputa do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021.

O primeiro tempo de partida mostrou um Rio Branco com mais pose de bola, mas sem criar grandes oportunidades de gols. Por outro lado, o Tourão abusava da bola longa e pouca assustava o gol do goleiro estrelado Elvis.

Na etapa complementar as duas equipes arriscaram mais, principalmente nos chutes de fora da área e também no jogo aéreo.

A grande oportunidade de gol do Tourão saiu de um chutaço de Matheus, mas a bola ficou no travessão do goleiro Elvis.

Por outro lado, o Rio Branco quase conseguiu a vitória nos acréscimos, numa finalização do meia Breno, mas o goleiro Martins salvou e garantiu o empate.

Como fica

Com o empate sem gols contra o Rio Branco, o Humaitá passou a somar 4 pontos ganhos. O time caiu para a terceira posição na tabela de classificação. Por outro lado, o Rio Branco somou o seu segundo ponto no torneio, subindo para a quinta colocação.

Próximos jogos

O Rio Branco ganha duas semanas de folga na tabela de jogos. O próximo compromisso estrelado será dia 04 de agosto diante do Andirá.

O duelo ocorre na Arena da Floresta, às 17h. O Humaitá retorna a campo um pouco antes, precisamente dia 31 de julho para medir forças contra o Plácido de Castro, em jogo programado para o estádio Florestão, às 17h.