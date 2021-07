Inep divulga gabaritos da segunda fase do Revalida 2020; confira como consultar

Participantes da segunda etapa do Revalida 2020 já podem consultar os gabaritos das provas. As respostas preliminares foram publicadas no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame foi aplicado no último fim de semana (10 e 11). Com o gabarito, caso o participante tenha alguma questão com as respostas, também já pode interpor recursos por meio do Sistema Revalida.

Os recursos podem ser solicitados em duas fases. A primeira delas, referente ao Padrão Esperado de Procedimentos (PEP), segue até o dia 17 de julho. Nesta etapa deverá conter, somente, questionamentos relacionados à pertinência dos procedimentos definidos como esperados durante a execução das provas. Assim, conforme o Inep, o desempenho individual do participante não será objeto de análise nesta fase.

Os resultados dessa solicitação serão divulgados pelo Inep no dia 23 de julho. Já a divulgação do resultado preliminar da prova de habilidades clínicas está prevista para 16 de agosto. O resultado da segunda etapa do Revalida 2020 será publicado em 13 de setembro.

Nesta edição, caso o participante reprove na segunda etapa, poderá se reinscrever diretamente nessa etapa pelas duas próximas edições do Revalida. Essa é uma novidade do Revalida 2020. Anteriormente, era necessário realizar todo o processo desde o início.

Revalida

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituições de Educação Superior estrangeira (Revalida) é aplicado para médicos com diplomas expedidos no exterior, com objetivo de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional no Brasil.

Aplicado pelo Inep desde 2011, o exame busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em edicina expedido no exterior. As referências do Revalida são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. O objetivo é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Provas