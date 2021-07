Moradores do Alto Acre lamentam morte de João Baptista Maia, escrivão aposentado da Polícia

Morreu na última quarta-feira (21) o escrivão aposentado da Polícia Civil do Estado do Acre, João Baptista Maia. O servidor faleceu no município de Brasileia em decorrência de causas naturais.

Seu João Maia, como era conhecido no município, é natural de Fortaleza (CE), mas mora no Acre desde que veio visitar o pai, Mário Maia (in-memorian) e resolveu ficar. O aposentado, bastante conhecido em Brasileia, deixa dois filhos, cinco netas, a esposa, Dona Regina, e um legado exemplar e íntegro.

O velório acontece na residência de João, localizada ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora das Dores, em Brasileia. O enterro, por sua vez, está previsto para a tarde desta quinta-feira (22).