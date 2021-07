Na lanterna, Galo Carijó perde a quinta partida pela Série D-2021

O Atlético Acreano colecionou mais um tropeço na tarde deste sábado (10) pela fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

Na cidade de Castanhal, no interior do Pará, o Galo Carijó caiu para Japiim por 3 a 1.

William Fazendinha, Pecel e Leandro Cearense marcaram os gols do Castanhal. Daniego fez o gol solitário do time acreano.

Como fica

Com a quinta derrota na competição, o Galo Carijó segue na lanterna do grupo A1. O time acreano soma apenas um ponto ganho. Por outro lado, o Castanhal dispara na liderança com 14 pontos ganhos.

Próximos jogos

O Atlético Acreano retorna a campo no próximo domingo (18) para encarar o GAS-RR, pela sétima rodada da competição. Um dia antes, o Castanhal visita o Fast Club-AM, em jogo marcado para o estádio da Colina, às 17h (de Brasília).