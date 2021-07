No AC, mais de 800 policiais civis e militares se afastaram do cargo em 2020 por conta da Covid-19

A Covid-19 afetou toda a população mundial, especialmente os grupos que não deixaram de trabalhar durante a pandemia, desenvolvendo os chamados serviços essenciais. Um desses é o de policiais.

No Acre, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (15), pelo menos 808 agentes foram afastados de seus cargos em decorrência da doença, em 2020. Do total, 156 são policiais civis, e outros 652 são militares.

No mesmo ano, um policial civil foi a óbito após ser infectado pelo vírus.

São Paulo, o estado onde os primeiros casos foram identificados no Brasil, lidera o ranking, com 29.093 profissionais afastados por contaminação. Outros 48 não resistiram e morreram.

Proporcionalmente, o Acre foi o terceiro com melhor cenário na contagem de afastamentos e mortes de policias pela doença, ficando atrás apenas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.