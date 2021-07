Padre Fábio de Melo ironiza William Bonner nas redes sociais

O padre Fábio de Melo brincou com o apresentador William Bonner nas redes sociais na tarde dessa quarta-feira (30). Após o jornalista dar um aviso para seus seguidores em seu perfil no Instagram, o padre resolveu “trollar” o âncora da TV Globo.

William Bonner avisou aos seus seguidores que a edição do Jornal Nacional dessa quarta-feira começaria mais cedo, devido a uma partida de futebol que fez a emissora dos Marinho alterar a sua grade de programação:

“Passando aqui rapidinho só para avisar que hoje o Jornal Nacional vai começar mais cedo. Nós temos futebol na programação e temos um dia muito cheio. Então vamos começar o JN às 19h50, horário de Brasília, então não perca. Hoje não é 20h30. Hoje o JN começa às 19h50 com o noticiário do dia. A gente está esperando você. Até lá”, avisou Bonner.

O sacerdote que é conhecido nas redes sociais por suas tiradas engraçadas resolveu brincar com a situação e revelar o que pra ele, seria o real motivo do Jornal Nacional começar quase uma hora mais cedo na tela da TV Globo:

“Não quero provocar intriga, mas soube que a mudança teve outro motivo. O tio está sentindo muito frio, quer tomar o chá de camomila mais cedo”, brincou o padre Fábio de Melo que sempre faz participações em programas da emissora carioca.

Na última terça-feira (29), inclsuive, o padre participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, na ocasião, estava presente a médica Luana Araújo, ao interagir com a profissional de saúde, o religioso fez questão de elogiar a beleza da médica: “Cientista bonita”, disse o Padre.