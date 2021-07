Pastor amigo de Safadão chora após acusação de pedofilia: “Dor dilacerante”

O pastor André Vitor, que foi acusado de pedofilia na web após o amigo Wesley Safadão publicar um vídeo onde ele aparece abraçando uma menina por trás , usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para desabafar.

André Vitor gravou vídeos nos stories chorando e lamentando os ataques que está recebendo na internet. “Ninguém jamais vai imaginar a dor dilacerante de ser acusado de uma coisa que você tem plena consciência que não é. E a meidda que eu tive de ler várias postagens, vários directs, de pessoas me atacando, me criticando na minha vida. Eu sempre me doei só para amar e cuidar de pessoas”, iniciou André Vitor.