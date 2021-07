Policiais militares morrem em acidente de trânsito na AM-010

Dois policiais militares, de 49 e 37 anos, morreram em um acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (11), no quilômetro 115 da rodovia AM-010. Conforme relatos à polícia, o carro em que os PMs estavam colidiu contra a traseira de uma carreta, que estava parada, em pane, na rodovia.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi informada sobre o acidente por volta das 3h. Ao chegarem no local, os agentes se depararam com os colegas de corporação mortos.

Uma mulher também estava no veículo e foi resgatada com vida. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Rio Preto da Eva e transferida para Manaus. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que mais informações devem ser obtidas somente após a conclusão do laudo da Perícia Técnica da Polícia Civil do Amazonas. A corporação “se solidariza com os familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança”.

Acidente com morte em Manaus

Um outro acidente também ocorreu em Manaus na noite de sábado (10). Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o caso aconteceu por volta das 20h, na Avenida Autaz Mirim.

Um homem ficou ferido e chegou a ser levado para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O G1 questionou o IMMU sobre o que ocorreu no local, mas até a última atualização da matéria não obteve resposta.