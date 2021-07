Prefeitura divulga lista de aprovados no concurso da Emurb, em Rio Branco; confira

A Prefeitura de Rio Branco divulgou nesta quarta-feira (21) a lista de aprovados no último processo seletivo simplificado da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb).

Os candidatos devem apresentar toda a documentação exigida entre os dias 22 e 23 do mês de julho, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, a saber: Carteira de Trabalho; CPF; Documento de Identidade; Carteira de Motorista; Comprovantes de experiência (Carteira de trabalho e/ou cópia de contrato ou portaria de nomeação); e comprovante de Curso de Capacitação de acordo com o cargo.

A documentação será entregue por meio de cópias legíveis. Não será aceita documentação incompleta e fora do prazo estabelecido.

As posteriores convocações dos integrantes da classificação geral para preenchimento do quadro de vagas imediatas, serão publicadas no site www.processoseletivoemurb.riobranco.ac.gov.br e pelo Diário Oficial do Estado do Acre.

Confira a lista de aprovados:

emurb