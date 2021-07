Prefeitura realiza atendimento itinerante com serviços de ação social na Vila Lagoinha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, continua desenvolvendo atendimentos itinerantes em comunidades rurais do município. Nesta semana as ações chegaram na Vila Lagoinha.

De acordo com a Secretária adjunta da pasta, Rosa Lima, o principal objetivo é melhorar a qualidade dos atendimentos ofertados no município e também para as famílias que vivem em localidades mais distantes ou de difícil acesso. Segundo ela, na maioria dos casos essas pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social e a pandemia também trouxe muitas dificuldades.

Segundo ela, ações como essas são para facilitar a vida dos moradores.

“O nosso objetivo é executar serviços para acompanhar essas famílias, como o recadastramento do Cadastro Único e também é importante identificar e acompanhar as famílias que ainda não tiveram acesso aos serviços socioassistenciais ofertados”, explica ela.

Foram atendidas cerca de 100 famílias. Na oportunidade a assistência social disponibilizou atendimentos do Cadastro Único, do Programa Bolsa Família, além de informações, sobre demandas socioassistenciais, como por exemplo, orientação sobre benefícios eventuais e também sobre o Serviço de Prestação Continuada (BPC).

As ações seguem um cronograma quinzenal e abrange as vilas, ramais e famílias ribeirinhas do município. O prefeito Zequinha Lima destacou a importância de levar os serviços a todos os lugares.

“Desde o início da gestão estamos levando as ações da prefeitura tanto para os moradores da cidade, como para os da zona rural, pois sabemos como é a vida dos nossos amigos agricultores, a dificuldade de vir na cidade resolver esses problemas. Fazemos questão de realizar os serviços itinerantes, é uma alegria levar os serviços ao maior número de locais”, falou o prefeito.