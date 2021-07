Processo seletivo do Detran/AC tem vagas para níveis médio e superior; veja edital

Iniciam-se nesta sexta-feira (9), as inscrições para o processo seletivo simplificado do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). De acordo com o edital nº 001 da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), serão 62 vagas temporárias para nível médio e superior, e distribuídas aos municípios de Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó e Sena Madureira.

O certame, que será executado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano – ACCESS, contará com prova objetiva de língua portuguesa, noções de informática, história e geografia do Acre e conhecimentos específicos.

As vagas são destinadas aos cargos de: orientador de trânsito e técnico administrativo vistoriador para nível médio, e examinador de trânsito para candidatos com ensino superior, com remuneração-base de R$1.100,00 a R$2.130,65. A contratação, por sua vez, tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da homologação dos resultados, e com viabilidade de prorrogação por igual período.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 14h (horário local) desta sexta até o dia 05 de agosto através do site www.access.org.br ou presencialmente nas escolas disponibilizadas pelo edital para candidatos que não possuem acesso à internet. O pagamento da taxa varia entre R$36 a R$41, de acordo com a vaga que for escolhida no ato da inscrição. Também há a possibilidade de isenção para aqueles que não puderem pagar.

Para mais informações relacionadas ao conteúdo programático, locais de prova, critérios de desempate, descrição dos cargos e cronograma, acesse o edital:

EDITAL SELETIVO DETRAN