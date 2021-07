Rio Branco está entre as únicas três capitais do país que vacinam menores de 30 anos

A vacinação no município de Rio Branco tem avançado de forma significativa, assim como em outras duas capitais que também estão vacinando menores de 30 anos, Manaus (AM) que vacina maiores de 20 anos e São Luís (MA) em maiores de 18 anos sem comorbidades.

Em Rio Branco, maiores de 27 anos já podem procurar os postos de saúde para tomarem a primeira dose da vacina. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde registra 148.803 mil rio-branquenses vacinados com a primeira dose, esse número corresponde a 52% da população.

“A meta do Ministério da Saúde para Rio Branco é vacinar 284 mil pessoas maiores de 18 anos. No mais tardar amanhã nós teremos o número de 150 mil rio-branquenses com a primeira dose”, explica o secretário municipal de saúde Frank Lima.

O calendário de vacinação deve avançar conforme a chegada de novas doses pelo Ministério da Saúde e há previsão para essa semana. “Nós estamos sempre avançando. Se tudo ocorrer bem, no final de julho a população maior de 18 anos já estará vacinada com a primeira dose”, afirma.