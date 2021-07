Rio Branco suspende aplicação de primeira dose da vacina contra Covid-19 nesta quarta

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) anunciou a suspensão da vacinação da primeira dose contra a Covid-19 em Rio Branco nesta quarta-feira (21).

Segundo as informações do órgão, o estoque atual do município é suficiente apenas para a segunda dose, cuja aplicação será mantida em 13 pontos.

A secretaria aguarda a chegada de mais uma remessa de vacinas anunciado pelo governador Gladson Cameli Cameli com mais 100 mil doses, prevista para esta quarta-feira, caso o imunizante seja repassado ao município, já na quinta-feira a Capital avança o calendário que parou em pessoas com 23 anos ou mais sem comorbidades.

Até a manhã desta terça-feira (20) a Semsa havia vacinado 162.431 rio-branquenses com a primeira dose.