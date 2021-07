Sequestro: Assaltantes fumavam maconha enquanto faziam família refém

Os criminosos identificados como Paulo Henrique S. T., 27 Altean F. S., presos na manhã desta quarta-feira (21) chegaram a consumir bebida alcoólica e maconha enquanto mantinham uma família refém em uma residência no Cristal da Calama, zona Leste de Porto Velho (RO).

Uma das vítimas de 29 anos contou que os bandidos muito alterados amarraram e amordaçaram o marido dela de 32 anos e depois começaram a usar drogas enquanto o terceiro criminoso seguia com a caminhonete Ranger para a Bolívia.

No entanto, o assalto foi frustrado quando o criminoso com a caminhonete acabou abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Guajará-Mirim.

“Eu pedia para eles não fumar maconha perto do meu filho, não queria que ele sentisse o odor da droga“, disse a mulher na Central de Flagrantes.

Todos os dois bandidos presos após negociação policial já tinham passagens no sistema prisional.