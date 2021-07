Sobrenatural e futebol: veja casos em que a mandinga entrou em campo

Na última semana, uma vidente previu que um avião que transportaria o Flamengo sofreria uma queda. Quando a mística vai de encontro ao futebol, não são somente essas visões que viralizam entre os fãs do esporte mais popular do mundo.

Quem nunca viu uma equipe colocar sal grosso no estádio para evitar uma sequência de derrotas? Ou recorreu à bruxaria para ganhar um jogo ou garantir uma classificação? Ou até videntes, como no caso da última semana, para adivinhar um determinado acontecimento no futebol.

O caso Flamengo

A vidente Lene Sensitiva, em seu Instagram, abriu uma live para contar sobre uma visão que teve. Em uma de suas “sessões”, ela relatou que “viu” o avião que traria o time carioca de volta ao Brasil cair, resultando em uma tragédia. A origem seria a Argentina, local em que o Rubro-negro venceu o Defensa y Justicia por 1 x 0, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

O “problema” seria Gabigol, que carregava, naquele momento, uma energia muito pesada. Assim, ela implorou, mandou mensagens pedindo que o camisa nove não fosse escalado.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!