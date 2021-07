Tempestade de areia ‘engole’ cidade à beira do deserto de Gobi na China; vídeo impressiona

Um impressionante “muro de areia” de 100 metros de altura envolveu uma cidade à beira do deserto de Gobi, no noroeste da China, no domingo (25).

Dunhuang, um lugar turístico e entreposto da histórica “Rota da Seda” na província de Gansu, desapareceu momentaneamente ao ser “engolida” por uma nuvem de areia e poeira.

A tempestade de areia também tornou o céu amarelo e reduziu a visibilidade para menos de 5 metros em algumas áreas. A polícia precisou impor controles de tráfego nas ruas da cidade.

