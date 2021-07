Vacinado com as duas doses, Doria testa positivo para a Covid pela segunda vez

Embora, já vacinado com as duas doses, o governador apresentou algumas sintomas e fez o exame hoje de manhã. Diz Doria:

— Por orientação médica, cancelei imediatamente toda a agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual.

É a segunda vez que o governador paulista contrai o vírus. Em agosto de 2020, testou positivo pela primeira vez.

Já prevendo a exploração política por parte dos bolsonaristas, Doria escreveu no Twitter:

— Estou me sentindo muito bem disposto e tenho convicção que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, a qual já tomei as duas doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina.