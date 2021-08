51 concursos abertos nas capitais do Brasil: mais de 19,9 mil vagas

Você já está por dentro de todas as 19.912 oportunidades com inscrições abertas nas capitais do país? De acordo com o nosso levantamento, os concurseiros já podem se inscrever em vagas que garantem remunerações de até R$ 30.404,42.

É isso mesmo que você leu! Existem oportunidades para diversos níveis em, pelo menos, 51 concursos públicos e processos seletivos. Confira abaixo tudo o que você precisa saber a respeito de cada um dos certames.

Além disso, não se esqueça de se preparar com antecedência para evitar surpresas desagradáveis. A aprovação naquele concurso dos sonhos, com bastante empenho e planejamento, nunca esteve tão próxima de acontecer!

Importante! Saiba que existem vagas no processo seletivo ICMBio e no processo seletivo do SEST SENAT para todo o país.

Informações levantadas em 05 de agosto de 2021.

Concursos em Belém – PA

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Belém:

Processo seletivo Prefeitura de Belém – PA: 818 vagas e remuneração de R$ 4.785,21. Inscrições até 05 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso SEAP PA: 1.646 vagas e ganhos de até R$ 2.810,00. Inscrições vão até 08 de setembro de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso SEPLAD PA: 24 vagas e remuneração de R$ 2.809,37. Inscrições até 07 de outubro de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo Exército 8ª Região Militar: ganhos de até R$ 9.177,00. Inscrições vão até 18 de outubro de 2021 (data prevista).

Concursos em Belo Horizonte – MG

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Belo Horizonte:

Concurso PM MG 2021: 1.887 vagas e ganhos de até R$ 10.028,29. Inscrições até 12 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo MGS MG: cadastro reserva e ganhos de até R$ 1.589,34. Inscrições vão até 16 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CEFET MG: 89 vagas e ganhos de até R$ 4.180,66. Inscrições até 20 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso Bombeiros MG: 166 vagas e remuneração de R$ 6.519,44. Inscrições até 02 de setembro de 2021 (data prevista).

Concursos em Boa Vista – RR

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Boa Vista:

Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso SEED RR: 650 vagas e ganhos de até R$ 3.782,94. Inscrições até 16 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso DPE RR: 80 vagas e ganhos de até R$ 28.724,44. Inscrições vão até 23 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em Brasília – DF

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Brasília:

Concurso CRN 1: 290 vagas, com remuneração de até R$ 3.394,25. Inscrições até 08 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo CFT: 245 vagas e remuneração de R$ 5.000,00. Inscrições até 13 de setembro de 2021 (data prevista).

Concursos em Campo Grande – MS

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Campo Grande:

Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo TJ MS: cadastro reserva e ganhos de até R$ 764,06. Inscrições vão até 16 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CRTR 12ª Região: 30 vagas e ganhos de até R$ 2.256,28. Inscrições vão até 13 de setembro de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CAU MS: 165 vagas e ganhos de até R$ 6.600,00. Inscrições vão até 19 de setembro de 2021 (data prevista).

Concursos em Cuiabá – MT

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Cuiabá:

Concurso CRN 1: 290 vagas, com remuneração de até R$ 3.394,25. Inscrições até 08 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CRTR 12ª Região: 30 vagas e ganhos de até R$ 2.256,28. Inscrições vão até 13 de setembro de 2021 (data prevista).

Concursos em Florianópolis – SC

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Florianópolis:

Processo seletivo SES SC: nove vagas e remuneração de R$ 3.602,14. Inscrições até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo Prefeitura de Florianópolis: cadastro reserva e ganhos de até R$ 3.909,64. Inscrições não possuem prazo final.

Concursos em Fortaleza – CE

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Fortaleza:

Concurso CRQ CE (10ª Região): duas vagas e ganhos de até R$ 2.980,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CREMEC: 20 vagas, com remuneração de até R$ 7.068,00. Inscrições até 16 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso Funsaúde CE: 6.015 vagas e ganhos de até R$ 23.833,33. Inscrições até 19 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso COREN CE: sete vagas e ganhos de até R$ 5.131,37. Inscrições vão até 27 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso PM CE 2021: 2.000 vagas e remuneração de R$ 4.192,72. Inscrições até 15 de setembro de 2021 (data prevista).

Concurso em Goiânia – GO

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Goiânia:

Concurso DPE GO: 47 vagas e ganhos de até R$ 27.174,27. Inscrições vão até 06 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CRN 1: 290 vagas, com remuneração de até R$ 3.394,25. Inscrições até 08 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CRO GO: 20 vagas e ganhos de até R$ 7.716,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo AGEHAB: 30 vagas e remuneração de R$ 7.799,00. Inscrições até 13 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em João Pessoa – PB

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em João Pessoa:

Concurso PM PB: 30 vagas e ganhos de até R$ 7.791,20. Inscrições vão até 30 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em Macapá – AP

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Macapá:

Processo seletivo Exército 8ª Região Militar: ganhos de até R$ 9.177,00. Inscrições vão até 18 de outubro de 2021 (data prevista).

Concursos em Maceió – AL

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Maceió:

Concurso SEFAZ AL: 35 vagas e ganhos de até R$ 9.899,81. Inscrições vão até 18 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso SEDUC AL: 3.000 vagas e ganhos de até R$ 2.433,95. Inscrições vão até 20 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso PGE AL: 15 vagas e ganhos de até R$ 30.404,42. Inscrições até 20 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CORE AL 2021: quatro vagas e salários de até R$ 2.535,00. Inscrições até 28 de setembro de 2021 (data prevista).

Concursos em Manaus – AM

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Manaus:

Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

Concursos em Natal – RN

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Natal:

Processo seletivo TJ RN: 58 vagas e ganhos de até R$ 3.219,67. Inscrições vão até 06 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em Palmas – TO

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Palmas:

Concurso CRN 1: 290 vagas, com remuneração de até R$ 3.394,25. Inscrições até 08 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em Porto Alegre – RS

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Porto Alegre:

Processo seletivo Exército 3ª Região: oportunidades para voluntários. Inscrições vão até 09 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso TRENSURB Porto Alegre – RS: seis vagas e ganhos de até R$ 7.838,08. Inscrições até 11 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso TJ RS: duas vagas e ganhos de até R$ 7.352,93. Inscrições vão até 20 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em Porto Velho – RO

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Porto Velho:

Processo seletivo Prefeitura de Porto Velho – RO: 33 vagas e remuneração de R$ 1.428,54. Inscrições até 09 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso CRMV RO: três vagas e ganhos de até R$ 6.400,00. Inscrições vão até 19 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em Rio Branco – AC

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Rio Branco:

Processo seletivo Dentran AC: 62 vagas e ganhos de até R$ 2.130,25. Inscrições até 05 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo IAPEN: quatro vagas e ganhos de até R$ 4.658,03. Inscrições vão até 09 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo CRT 1ª Região: 31 vagas e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições vão até 10 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Processo seletivo Prefeitura de Rio Branco: 78 vagas e ganhos de até R$ 3.447,35. Inscrições vão até 12 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos no Rio de Janeiro – RJ

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas no Rio de Janeiro:

Processo seletivo Prefeitura do Rio de Janeiro: 41 vagas e ganhos de até R$ 7.918,03. Inscrições vão até 08 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso UERJ: 20 vagas e ganhos de até R$ 3.161,58. Inscrições vão até 16 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso IME 2021/2022: 92 vagas, com remuneração de até R$ 8.245,00 (depois da formação). Inscrições até 17 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso IFRJ: 53 vagas e ganhos de até R$ 4.180,66. Inscrições vão até 22 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em São Luís – MA

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em São Luís:

Processo seletivo SEAP MA: cadastro reserva e ganhos de até R$ 3.000,00. Inscrições até 07 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em São Paulo – SP

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em São Paulo:

Processo seletivo SABESP: 495 vagas e ganhos de até R$ 550,00. Inscrições vão até 09 de agosto de 2021 (data prevista);

(data prevista); Concurso TJ SP: 845 vagas e ganhos de até R$ 4.981,71. Inscrições vão até 02 de setembro de 2021 (data prevista).

Concursos em Teresina – PI

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Teresina:

Concurso PM PI: 690 vagas, com remuneração de até R$ 5.367,12. Inscrições até 26 de agosto de 2021 (data prevista).

Concursos em Vitória – ES

Confira os processos seletivos e concursos com inscrições abertas em Vitória: