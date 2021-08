Ana Paula Padrão relembra história sobre vibrador: ‘No que eu peguei, eu já saquei o que era o conteúdo’

Ana Paula Padrão, 55 anos, recordou uma história antiga que a deixou intrigada. Na última terça-feira (3), durante sua participação no programa Que História É Essa Porchat?, do canal GNT, a famosa comentou sobre um vibrador que encontrou no apartamento que alugou após seu divórcio em 2015.

A repórter se divertiu com o apresentador Fábio Porchat durante o bate-papo e deu detalhes sobre o objeto inusitado encontrado por ela. Ana Paula fez questão de dizer que a história é longa e que aconteceu há um bom tempo na ocasião do seu divórcio.De acordo com a apresentadora do MasterChef Brasil, ela precisava encontrar um novo apartamento com urgência para morar após ficar solteira. Foi então que uma conhecida lhe ofereceu um imóvel mobiliado que não estava sendo usado por ela no momento. A saga da @anapaulapadrao para se livrar do brinquedinho de uma amiga 😂 #PorchatNoGNT pic.twitter.com/Vjnf7gI7h0 — Canal GNT em 🏠 (@canalgnt) August 4, 2021 Ana Paula contou que a proprietária a avisou que o apartamento tinha alguns objetos pessoais dela que ainda não haviam sido retirados. “Eu vou deixar no quarto 2, você ocupa o 1 e está tudo certo” pediu a amiga. A jornalista contou que não viu problemas e se mudou para o local. Ao começar a organizar suas coisas e mexer em alguns objetos, a apresentadora teve uma surpresa. Ana Paula disse que no quarto 2, se deparou com um saco de veludo com um objeto dentro. “No que eu peguei, eu já saquei o que era o conteúdo”, brincou. “Era compridão, tinha um lugar para pôr pilhas”, disse Ana arrancando gargalhadas de Fábio. A jornalista deixou claro que não queria abrir o saco para ver o que havia dentro, mas pelo tato e espessura era um vibrador. Ana revelou que depois disso se livrou do objeto por medo de ser flagrada com ele.