Angustiado com internação por Covid, Silvio Santos “foge” de hospital

Segundo o Metrópoles apurou, o comunicador estava com moleza no corpo e outros sintomas característicos da doença e deu entrada no hospital nessa quinta-feira (12/08) para fazer exames. A suspeita de Covid-19 acabou se confirmando.

Segundo o Metrópoles apurou, o comunicador estava com moleza no corpo e outros sintomas característicos da doença e deu entrada no hospital nessa quinta-feira (12/08) para fazer exames. A suspeita de Covid-19 acabou se confirmando.