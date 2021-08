Após procedimentos, Gretchen surpreende ao mostrar seu novo bumbum

Gretchen ultimamente fez muitos procedimentos estéticos no rosto, mas seu corpo também recebeu uma atenção especial recentemente.

Nas redes sociais, a cantora de 62 anos revelou que decidiu dar aos glúteos uma rejuvenescida para deixá-los mais empinados e mostrou o resultado.

“Bom dia aaaa. Sabadou mores. Bora viver. Round Glúteo. O bumbum que só ela sabe fazer @dra_natasharamos”, escreveu na legenda do vídeo.

Para divulgar como ficou, ela não poderia fazer outra coisa a não ser rebolar, já que é o que faz de melhor desde que estourou na mídia, há muitas dácadas.

Nos comentários, ela deixou os fãs babando com o que viram. Apesar disso, recentemente, a cantora foi alvo de haters que detonaram sua aparência.

Em seu perfil do Instagram, a eterna rainha do rebolado perdeu a paciência com internautas dando alfinetadas em seu casamento com Esdras de Souza e disparou: “Ela não dá conta nem do dela, por isso está preocupada comigo”.

Rebatendo outra cutucada, Gretchen foi mais direta e explícita: “Olha que mulher mal amada, mal comida e infeliz. Não aguentou meu vídeo falando o quando ele é lindo e gostoso”.

Outra coisa que irritou a mãe de Thammy Miranda foi gente afetada com os pelos no seu copo:

“Agora até meus pelos incomodam as pessoas. Pode isso? (…) E agora dizem que até bomba eu tomo. Eu devo incomodar mesmo. Eu tenho pelos onde eu quiser. Até porque o corpo é meu. Quem está comendo não está reclamando”.

Teve um hater que chamou Gretchen de vovó peluda e sem dentadura, e ouviu poucas e boas:

“Ah, se ele soubesse que a vovó aqui, além de não ter dentadura é gostosa, linda, tem pelinhos loirinhos por todo o corpo e meu marido morre de tesão por mim”.

Em vídeos nos Stories, a cantora reagiu a mensagens dizendo que ela se incomoda muito com opiniões, que tem uma vida desestruturada e que é hipócrita por pregar autoaceitação e fazer várias cirurgias, além de provocá-la sobre o histórico extenso de namorados e maridos. A artista anunciou que anda bloqueando e expondo a cara dessas pessoas.

Confira: