Assassinato de diretora de F1 foi motivado por dinheiro, aponta investigação

Novos desdobramentos sobre o caso do assassinato da diretora do circuito belga da Fórmula 1, Nathalie Maillet, e sua namorada, a advogada Ann Lawrence Durviaux, apontam que a motivação do crime não foi ciúme, mas sim dinheiro.

O ex-piloto Franz Dubois foi o autor do duplo feminicídio, seguido de suicídio, no último fim de semana, na província de Luxemburgo, na Bélgica.

Ele estava se divorciando de Nathalie, e os dois não entraram em acordo sobre a partilha dos bens.

(Veja abaixo galeria de fotos de Nathalie Maillet)

Nathalie e Franz estavam oficialmente separados desde o início de agosto, cerca de duas semanas antes do crime que aconteceu na casa do ex-casal, na cidade de Gouvy, de acordo com o jornal “Sudpresse” e o “Sudinfo”. Nathalie e Franz estavam oficialmente separados desde o início de agosto, cerca de duas semanas antes do crime que aconteceu na casa do ex-casal, na cidade de Gouvy, de acordo com o jornal “Sudpresse” e o “Sudinfo”. O ex-piloto inclusive tinha conhecimento de que Nathalie estava em uma nova relação com Ann Lawrence e marcou um jantar com as duas horas antes de assassiná-las.

O encontro no restaurante em Bastogne, a trinta minutos de carro de Gouvy, tinha como objetivo acertar os detalhes da separação e da partilha do patrimônio. Mas a atmosfera acabou ficando tensa.

Franz Dubois saiu do restaurante primeiro, depois de pagar a conta. As duas mulheres mais tarde saíram na mesma direção, de acordo com imagens de câmeras de vigilância que a polícia teve acesso.

O trio então se reuniu na casa do casal Maillet-Dubois em Gouvy, onde o crime seguido de suicídio aconteceu. De acordo com a acusação, a questão da divisão de bens que teria acendido a pólvora e então provocado o crime hediondo.

As novas informações também ajudam a refutar a hipótese de que o homem foi surpreendido ao encontrar sua esposa “na cama” com outra mulher. Os corpos de Nathalie Maillet e Ann Lawrence foram encontrados ainda com as roupas que usavam mais cedo no restaurante.

Franz Dubois adquiriu a arma do crime em 2018, após ele e Nathalie terem sido vítimas de uma invasão domiciliar nesta mesma casa. Ele então usou a arma para atirar nas duas mulheres e depois em si mesmo.