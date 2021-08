Prestes a completar dois anos juntos, Caio Castro e Grazi Massafera terminaram o namoro. Aos amigos, ele já tem mostrado que não está mais usando a aliança de compromisso.

A coluna apurou que o ator deixou o apartamento da atriz, no Rio, e voltou para São Paulo.

Os boatos de crise no relacionamento começaram no início deste ano, mas todas as crises foram desmentidas por suas respectivas assessorias.

