Concursos, suspeita de variante Delta no AC, Gladson criticando adversários: veja mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

VÍDEO: Criminosos atacam contra grupo de pessoas em parada de ônibus em Rio Branco

Um grupo de pessoas foi vítima de um arrastão na madrugada deste domingo (15), em uma para de ônibus localizada próximo ao Parque São Francisco, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Colisão entre motos deixa mototaxista e entregador de app em estado gravíssimo no PS de Rio Branco

O mototaxista Sampaio de Moura Brandão, 25 anos, e o entregador por aplicativo Thiago da Costa Leal, 19 anos, acabaram feridos após uma colisão entre as duas motocicletas na noite deste domingo (15), no cruzamento Avenida Ceará com a rua Pernambuco, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Concurso ISE AC 2021: governo anuncia novo edital para setembro

O Instituto Socioeducativo do Acre poderá ter novo concurso para efetivos este ano. De acordo com o governador Gladson Cameli o edital está previsto para ser publicado no mês de setembro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Bomba! Mulher denuncia ‘roubo e estelionato’ em banco no AC e internautas expõem mais denúncias

A moradora do município de Sena Madureira, Lídia Teixeira, usou suas redes sociais para denunciar a agência do Banco da Caixa Econômica Federal por roubo e estelionato. De acordo com Lídia, ela esteve na agência da Caixa para sacar R$1.600 e foi surpreendida por um saque mais cedo de R$ 1.200, deixando apenas R$ 400 reais de sua conta. Na postagem, a senamadureirense conta que a conta não foi esvaziada por conta do seu limite de saque. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Terror: invasores de terra no AC que ameaçavam decepar cabeça de colono para ‘jogar bola’ são presos

Pelo menos sete infratores acusados de aterrorizar os moradores do ramal do 25 (Cassirian), em Sena Madureira, foram capturados nesta semana, dentre ele um adolescente. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson escolhe Degmar Kinpara, esposa de Minoru, para presidir Instituto de Mudanças Climáticas

A mais nova presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre (IMC) é a professora Degmar Kinpara, esposa do também professor Minoru Kinpara. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Médico acreano quebra silêncio, expõe abuso sexual aos 5 anos, suicídio do namorado, prisão e depressão; assista

Milhares de internautas ficaram chocados com as declarações do médico acreano Giovanni Casseb em seu Instagram. Casseb quebrou o silêncio e desabafou sobre suas intimidades em um vídeo postado no seu Instagram. A postagem já ganhou milhares de curtidas e apoio dos seus 38,9 mil seguidores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

VÍDEO: vereador de Sena Madureira é agredido em bar com amigos; ‘Edema facial e dano no dente’

O vereador de Sena Madureira, Elvis Dany (Democratas), usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (19) para narrar um episódio nada agradável. Com imagens em vídeo e um relato em redes sociais, o vereador narra que foi vítima de uma agressão nas primeiras horas desta quinta, enquanto confraternizava com amigos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

“Todo excesso é perigoso, mas é um pai para o Acre”, diz Gladson sobre Jair Bolsonaro

Um dos focos da entrevista com o governador Gladson Cameli ao ContilNet foi sua relação com o presidente Jair Bolsonaro e as contribuições que o Governo Federal deu durante todo o processo de pandemia no Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na Cidade da Justiça, motorista sem CNH causa grave acidente e mulheres vão parar no PS

Duas mulheres identificadas como Jegliane Viana durante Guerreiro, 35 anos, e Cátia lima Gonzales, 31 anos, ficaram feridas com gravidade após um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira (19), na Avenida Principal do Residencial Jequitibá, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.