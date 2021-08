Gladson escolhe Degmar Kinpara, esposa de Minoru, para presidir Instituto de Mudanças Climáticas

A mais nova presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre (IMC) é a professora Degmar Kinpara, esposa do também professor Minoru Kinpara.

A escolha foi feita pelo governador Gladson Cameli e anunciada por ele nesta quarta-feira (18), em entrevista exclusiva ao ContilNet.

A nomeação deve sair na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19).

“Ela tem muita competência e vai me ajudar na condução do IMC. Sempre tive muito respeito e admiração pelo trabalho dela e do Minoru, só que tínhamos as questões político-partidárias atravessando tudo isso”, disse o chefe do executivo.

Gladson recebeu Minoru em seu gabinete nesta terça-feira (17). Na ocasião, o filiado ao Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB) declarou apoio a Cameli nas eleições de 2020.

Minoru disputou a Prefeitura de Rio Branco no pleito de 2020 com o apoio do vice-governador Major Rocha, que vive atualmente uma relação tensa com Gladson.