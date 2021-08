CZS: Assistência finaliza II etapa da oficina “Cuidando da saúde mental dos servidores”

Na última semana foi realizada a II etapa da oficina sobre a saúde mental dos servidores com toda a equipe da secretaria de Desenvolvimento Social, em temática de festa junina, na chácara Bel Arca que fica localizada no Ramal Belo Monte – BR 307.

A oficina teve como finalidade conscientizar os servidores sobre os cuidados com sua saúde mental, através de uma conversa com a psicóloga, testes avaliativos e dinâmicas.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social Delcimar Leite a oficina foi muito importante para os servidores, porque sua condição emocional reflete no desempenho do trabalho.

“A gestão tem se preocupado com seus servidores, pois, quando os nossos servidores estão bem o trabalho também vai bem, e com a oficina aproveitamos também para unificar e fortalecer mais nossa equipe”, destacou a secretária.

A psicóloga Cinthia Sampaio que ministrou a oficina, pontuou sobre a importância desse cuidado.

“Estamos em um momento difícil e muitos servidores estão ansiosos e precisam de cuidado, por isso é fundamental trabalharmos o assunto”, disse a psicóloga.

A secretária adjunta Rosa Lima ressaltou sobre os cuidados que foram mantidos durante o evento. “Resolvemos fazer em um lugar aberto, para reunir toda a nossa equipe, obedecendo as medidas de segurança contra a covid- 19, e foi um momento nosso que vai ficar marcado,” frisou ela.

Fotos: