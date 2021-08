Em Rio Branco, Senac abre matrículas para curso Técnico em Enfermagem; inscreva-se!

O combate e a prevenção à Covid-19 e efeitos, além da constante necessidade e a crescente preocupação com a saúde e bem-estar, contribuíram para a expansão da rede pública e privada de saúde. Com este aumento, ampliou-se também o mercado de trabalho nos segmentos saúde, com destaque para a formação técnica de nível médio em enfermagem. Diante dessa escassez de profissionais no mercado, e como parte da retomada gradual das aulas presenciais, o Senac Acre abre vagas no curso Técnico em Enfermagem. São turmas no horário da manhã, tarde e noite na unidade de Rio Branco. O preço e a forma de pagamento que cabem no bolso, pois o investimento total do aluno no curso será de R$ 6.380 que podem ser dividido em 22 parcelas de R$ 290 e/ou 10 parcelas no cartão

Com um total de 1.600 horas-aula, divididas em aulas teóricas, práticas e estágio supervisionado, o Técnico em Enfermagem formado pelo Senac tem como pilares de sua atuação profissional a humanização na assistência em saúde, a segurança do paciente e a postura profissional.

Para realizar a matrícula, os interessados devem se dirigir à unidade do Senac em Rio Branco, localizada na rua Alvorada, 777, Bosque, em horário comercial, com RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade.

Requisitos para o curso: ter idade igual ou superior a 18 anos, ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 2° ano do Ensino Médio.

Serviço

Cursos Técnico em Enfermagem

Requisitos de acesso:

· Idade mínima: 18 anos e

· Escolaridade: Cursando, no mínimo, o 2° ano do Ensino Médio.

Documentos exigidos para matrícula:

· Documento de identidade;

· CPF;

· Comprovante de escolaridade e

· Comprovante de residência.

Investimento: R$ 6.380 e ou 22 parcelas de R$ 290 e/ou 10 parcelas no cartão

Horário de atendimento para matrícula: 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30