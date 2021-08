Em um mês, Acre reduz 46,7% de novos casos de Covid-19, apontam dados do Governo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) notificou 1.585 novos casos de Covid-19 entre os dias 1 e 31 de julho de 2021 em todo Estado, o que equivale a uma redução de aproximadamente 46,7% em comparação ao mês anterior que registrou 2.975 casos.

Os óbitos também diminuíram quando comparado ao mês de junho, que registrou 69 vítimas do vírus e em julho a Sesacre registrou 61 mortes, uma redução de aproximadamente 11,6%. O Estado do Acre registra no total 87.141 casos de Covid-19 desde o início da pandemia em meados de março de 2020 e 83.218 altas médicas.

Os baixos índices de novos casos no Acre podem estar relacionados com o avanço da vacinação em todo Estado. A capital vacina os maiores de 18 anos desde 26 de julho e segue com a campanha de vacinação em todos os municípios.