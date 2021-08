“Estou de luto pelo cadastro de reserva da Polícia Civil”, diz Roberto Duarte

O deputado estadual Roberto Duarte vestiu preto para protestar durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre, desta quarta-feira, 11. “Estou de luto pelo Cadastro de Reserva da Polícia Civil do Acre. É muita contradição, somente após três anos o Governo se posicionar dizendo que não vai convocar ninguém, sob o argumento fajuto de que há erro no edital do concurso”, disse.

O parlamentar citou que o edital passou por todo legal trâmite necessário, desde a assessoria jurídica à Procuradoria do Estado e não foi detectado nenhuma inconsistência no documento. “Há algo muito estranho nisso. Já que agora eles insistem em dizer que há erro no edital e que não podem convocar ninguém, como eles chamaram delegado deste mesmo concurso? No mínimo, há erro administrativo. Governador, reflita o que o senhor causou de danos morais e psicológicos na vida de cada integrante do Cadastro de Reserva. Foram três anos alimentando sonhos, que viraram pesadelos”, comentou Roberto Duarte.