Famosos mandam mensagens para Silvio Santos após internação por Covid-19

Silvio Santos, de fato, acabou sendo internado com Covid-19 no hospital Albert Einstein. Dessa forma, o SBT confirmou o estado de saúde do apresentador, que testou positivo para a doença.

