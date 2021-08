Fatalidade: Trabalhador morre enquanto limpava poço em residência

O trabalhador Francisco de Assis Gama da Costa, 48, morreu enquanto realizava a limpeza de um poço na Linha 03, distrito de Triunfo, no município de Candeias do Jamari (RO) no final da tarde de quarta-feira (25).

Consta em registro de ocorrência, que o homem após descer no poço e ficar por alguns minutos fazendo a limpeza começou a passar mal e caiu desacordado. Uma equipe de resgate foi chamada e constatou o óbito da vítima.

O corpo foi retirado do local e removido ao Instituto Médico Legal (IML) que irá realizar exames para constatar qual teria sido a causa da morte da vítima.

A Polícia Militar registrou a ocorrência como acidente de trabalho com vítima fatal.