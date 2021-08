Glória Menezes poderá realizar último desejo de Tarcísio Meira; cena é de cortar o coração

Glória Menezes deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de 10 dias internadas. A grande atriz de 86 anos teve alta nesta segunda-feira (16), após vencer a Covid-19. Na saída do hospital, ela ganhou festa da equipe que a atendeu nestes dias.

Glória chegou ao hospital no dia 6 de agosto. Naquele momento, ela estava acompanhada do marido, o ator Tarcísio Meira, de 85. Ele apresentou quadro mais grave da doença, precisou ficar na unidade de terapia intensiva (UTI) intubado e passar por diálise contínua. Após seis dias internado, o ator não resistiu e morreu.

A cena de Glória deixando o hospital, dessa vez sem o companheiro de mais de 50 anos, mexeu com os fãs. Outra cena comovente não deve ser vista, mas pode ser imaginada: Glória realizará o último desejo do marido e jogará as cinzas de Tarcísio na fazenda da família, em Porto Feliz.

Foi para lá que o casal viajou quando a pandemia começou. Nos últimos meses, eles ficaram juntos na fazenda, longe de aglomeração e preservando-se o máximo. Por um descuido, nas palavras da nora, Moacita Fagundes, esposa de Tarcísio Meira Filho, os dois contraíram a doença causada pelo coronavírus.

Glória se despediu do marido

Tarcísio Meira Filho contou em entrevista ao Fantástico, no domingo (16), que a mãe a Glória Menezes se despediu do pai, no hospital, após a confirmação da morte. Internada, ela não pôde participar da cerimônia de cremação, mas agora terá a oportunidade de espalhar as cinzas do marido pela fazenda. Tarcisinho deve ajudá-la nessa missão.