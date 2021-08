Ifac abre inscrições para cursos técnicos e superiores; são mais de 600 vagas

Estão abertas as inscrições para os Processos Seletivos 2021/2 de cursos superiores e técnicos subsequentes do Instituto Federal do Acre (Ifac). Ao todo, estão sendo ofertadas 640 vagas para os campi Baixada do Sol, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 17 de setembro.

Cursos ofertados

Os cursos superiores ofertados nessa edição são: Tecnologia em Logística (campus Rio Branco), Tecnologia em Processos Escolares (campus Rio Branco), Licenciatura em Matemática (campus Rio Branco), Licenciatura em Ciências Biológicas (campus Rio Branco), Tecnologia em Agroindústria (campus Xapuri) e Tecnologia em Agroecologia (campus Xapuri).

Já os cursos técnicos subsequentes ofertados são: Recursos Pesqueiros (campus Baixada do Sol), Agroecologia (campus Baixada do Sol), Zootecnia (campus Baixada do Sol), Agropecuária (campus Baixada do Sol), Recursos Humanos (campus Rio Branco), Segurança do Trabalho (campus Rio Branco), Serviços Jurídicos (campus Rio Branco), Serviços Públicos (campus Tarauacá) e Administração (Tarauacá).

Seletiva

A seletiva de novos estudantes para os cursos superiores do Ifac será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato poderá informar, no momento da inscrição, seu desempenho com base em resultados obtidos no Enem entre os anos de 2010 a 2020.

Para os cursos técnicos subsequentes, a seleção dos novos alunos será feita com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio. Durante a inscrição, o candidato deverá informar as notas/conceitos das referidas disciplinas, constantes no Histórico Escolar ou documento equivalente, descrito em edital.

Inscrição

As inscrições para os cursos superiores e técnicos subsequentes seguem até o dia 17 de setembro. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://web.ifac.edu.br/ processoseletivo/. No endereço eletrônico também estão disponíveis os editais e quadro de vagas.

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar para cursos superiores e técnicos subsequentes será divulgado no dia 19 de setembro.