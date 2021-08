Igreja no AC realiza seminário de adoração com presença de cantor nacional; confira programação

A Filadélfia Church realiza nos próximos dias 21 e 22 de agosto, em Rio Branco, o Seminário de Adoração Profética.

O evento vai contar com a participação do cantor Felipe Straus, da igreja Casa do Pai, de Manaus. O artista vai apresentar um workshop para músicos e realizar um culto.

A programação inicia no sábado (21) às 16h e se estende até 21h.

O encerramento será no domingo, às 19h.

A entrada para o evento é franca, de acordo com os organizadores. O templo está localizado no Bairro São Francisco, na Rua Joaquim Macedo.