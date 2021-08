Incra, Prosegur e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta-feira

O site LinkedIn publicou nesta sexta-feira (13), três vagas para diversas áreas em Rio Branco. As oportunidades, por sua vez, são para: estagiário na área do Direito e vigilante intermitente.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada vaga, conforme consta no site:

– Estagiário de Direito no “Incra”: duas vagas sendo uma no horário matutino e outra no vespertino, com bolsa de R$787,98. O estagiário deve auxiliar na análise de documentos anexados aos processos; auxiliar na pesquisa de jurisprudência e doutrina e auxiliar nas pesquisas processual e jurisprudencial. Além disto, tem que levar o currículo.

– Vigilante intermitente na “Prosegur”: para esta vaga, o vigilante tem que estar ciente de que terá que cobrir demandas em diferentes postos onde a Prosegur atua. Não há uma escala e horário de trabalho definidos e fixos. Quando houver necessidade, o Vigilante será convocado a cobrir determinado posto, e receberá pelas horas trabalhadas no período. Além disto, é desejável ensino médio completo e curso de vigilante patrimonial em dia.