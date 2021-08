Jovem é ferido com dois tiros quando andava de bicicleta com mulher

O jovem Paulo Vitor Lima e Silva, 24 anos, foi ferido com dois tiros, na noite deste sábado (7), na rua Beira Rio, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do próprio jovem, ele estava andando de bicicleta e levava uma mulher até a residência dela quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu e, de posse de uma arma de fogo, disparou duas vezes, sendo que um tiro pegou no braço direito e outro tiro acertou o braço esquerdo do jovem.

Mesmo ferido, o rapaz ainda conseguiu correr e se proteger em uma área de mata. Já a mulher não foi ferida pelos tiros. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu Paulo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).