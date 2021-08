Jovem morre e duas crianças estão desaparecidas após colisão entre duas embarcações no Pantanal de MS

Um dos meninos que sumiu no rio é filho da jovem que morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, os barcos em que eles estavam bateram a cerca de 15 quilômetros da área urbana de Corumbá, na região conhecida como formigueiro, que fica próxima a “Boca do Rio Pacu”.

Em uma das embarcações havia 12 pessoas e em outro, uma. As vítimas caíram nas águas do rio e a jovem morreu no local. O Corpo de Bombeiros procura agora pelas duas crianças.